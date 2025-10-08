来年３月に森保J対イングランドが実現か！英有力紙が報道「W杯出場を決めたウルグアイ、日本を相手にウェンブリーで親善試合を行なう可能性が高い」
森保ジャパンと屈指のタレント軍団の対戦が実現するかもしれない。
イギリスの有力紙『The Guardian』が10月７日、「イングランド代表、ワールドカップ準備の一環としてウルグアイと日本とのテストマッチを検討」と題した記事を掲載。「イングランドは南米とアジアのチームとの対戦を希望しており、３月にウルグアイと日本を招いての親善試合開催について協議している」と伝えた。
「トーマス・トゥヘル監督が率いるチームは、来夏の本大会出場権獲得に近付いており、テストマッチの計画が進められている。３月の対戦相手候補に関する協議は実施されたものの、イングランドサッカー協会（FA）が最終決定を下していない模様だ。FAはイングランドが2026年ワールドカップ出場権を確保するのを待ってから予定を確定する方針で、12月に行なわれる本大会の組み合わせ抽選の結果も考慮に入れる可能性がある」
実際、実現度はどれほどなのか。『The Guardian』は「ワールドカップ出場を決めたウルグアイと日本を相手にウェンブリーで親善試合を行なう可能性が高い」と見ている。
「トゥヘル監督が今年初めに指揮を執り始めて以来、イングランドは主に欧州のチームと対戦しており、ワールドカップ前に異なるスタイルの相手とテストする必要性がある。今年６月にはアフリカ勢のセネガルと親善試合を行ない、敗れている。イングランドが南米勢と対戦したのは、昨年３月にブラジルにホームで敗れた親善試合が最後だ。アジア勢との対戦は、2022年ワールドカップでイランに勝利して以来ない」
日本にとっても絶好のテストマッチとなることは間違いない。進捗が大きな注目を集める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
