今やイオングループの稼ぎ頭に…スーパー＆コンビニを凌駕し、地方を呑み込む「ウエルシア」その強さの理由

地方都市を歩けば、かつては地元スーパーの看板が並んでいた通りに、いまや「ウエルシア」や「ツルハ」といったドラッグストアの看板が目立つ。

なかでも全国約3000店舗を構えるウエルシアは、日用品から食品までを割安で提供し、地域住民にとって生活インフラそのものとなりつつある。

「薬で稼いで食品を安売りしている」という説もまことしやかに囁かれるが、実態は違う。調剤併設率や粗利率の高さ、イオングループの資本戦略……数字で見ると、《ウエルシア帝国》は小売業界のゲームチェンジャーであることがわかる。いまやスーパー、コンビニを凌駕し、日本の小売の未来を変える存在になりつつあるのだ。その驚異の戦略について、経営コンサルタントの岩崎剛幸氏に話を聞いた。

イオンが描いた長期戦略

快進撃を続けるウエルシアの背後には、イオンの長期戦略も大きい。

イオンは30年前から全国の有望なドラッグストアに資本を投じてきた。単なるグループ傘下化ではなく「仲間化」させ、伸びる企業には追加投資し、最終的にはグループ中核に組み込む戦略である。ウエルシアだけでなく、ツルハ、クスリのアオキといった有力チェーンにも出資を重ねてきた。これはイトーヨーカ堂や西友には見られなかった先見の明だった。

いまやウエルシアはイオングループ内で売上・営業利益ともに第3位を占めるまでに成長。流通・小売事業での重要な稼ぎ頭となり、岡田元也会長らが描いた「金融・モール開発・ヘルスケア」の三本柱の一角を担っている。2024年にはツルハとの統合が進み、売上は2兆5000億円に到達する見込みだ。営業利益も倍増し、流通小売の勢力図は大きく書き換わろうとしている。

ウエルシアが持つ一番の強み

もっとも、ウエルシアには全方位型ゆえの弱点もある。全体の売り上げにおける食品比率は22％程度にとどまり、ツルハHDやクスリのアオキには及ばない。化粧品分野でもマツモトキヨシのブランド力には劣る。こうした領域では競合が差別化を図れる余地が残されている。

こうしたなか、ウエルシアがもっとも重要視する事業の柱は自らの原点である「調剤薬局」だ。雑貨や食品をどんなに充実させても、その位置付けはそう簡単に変わらないと岩崎氏は解説する。

「ウエルシアの調剤併設率は77.3%（2025年2月期）と群を抜いています。これは業界2位のクスリのアオキの40％前後を大きく上回っている。当然ですが、調剤を併設するということはそれだけ薬剤師を置かなければならないということ。ウエルシアは全国3000店を構えながら、そのうち4分の3が調剤機能を備え、1店舗平均2.85人、全国で8200人もの薬剤師を配置しているわけですから驚異的です。さらに待遇面も良い。

処方箋の枚数は現段階でも毎月2桁％ずつ伸びており、圧倒的な成長率を誇っています。前月比110％とかそういうレベルです。すでに母数が巨大ですから、とてつもない伸び率です。

また、不採算店を閉店しても、必ず調剤の空白地帯をつくらないように注意を払っていて、地域医療の拠点としての安心感を提供しているところも創業時からの矜持を感じます」

さらに、イオンの顧客基盤と連携したデジタルマーケティングを強化し、購買データを活用したワントゥーワン販促を展開。店舗ごとに品揃えなどに特徴を出すことを目指しながら、弱点を覆いつつ、競合との差別化を進めている。ウエルシアのホームページには「差別化を以て戦わずして勝つ」という社訓が掲げられているが、まさにその訓示を体現した戦略だろう。

アジア進出と在宅医療という次の戦場

ドラッグストアの国内市場は2024年時点で10兆円規模にまで成長したが、徐々に伸び率は鈍化している。業界は戦国時代とも呼べる状況にあり、今後も国内でのM＆Aは続いていくとみられるが、頭打ちとなったマーケットを突破するため、ウエルシアが次に狙うのはアジア市場と在宅医療だ。

「海外展開では、規制が比較的緩い台湾やベトナム、マレーシアがターゲットとなるはずです。中国はたしかに超巨大市場ですが、承認手続きが極めて複雑で、日本企業が本格参入するには時間を要する。そのため当面は東南アジア諸国で足場を固める戦略が現実的でしょう。イオングループはこれらの国々でイオンモールを積極展開しているため、グループ力も存分に活用できる可能性が高いというわけです。」

日本一のドラッグストアから「アジア一のドラッグストア」を目指す動きが加速する一方で、足元を固めるのも忘れていない。国内では在宅医療の強化が進む。

「今後、少子高齢化が進むなかで在宅医療を充実させていくことが非常に重要になってきます。お医者さんにかかるまでもない程度の不調なら、自宅に薬剤師が来てくれて、そこで相談できればとても便利でしょう。ウエルシアは訪問販売用の車も準備していて、服薬管理や健康相談に対応できる体制を全国的に整えようとしています」

2024年には東京電力系の介護事業を子会社化。調剤＋介護＋日用品＋訪問サポートと、将来的には「生まれてから最期までを支える小売業態」へと進化しつつある。

こうして見てくると、ウエルシアを中心とするドラッグストアは、もはや単なる薬局でも安売り店でもない。スーパーやコンビニを凌駕する、人々の暮らしを根底から支える新しい存在となりつつあるのだ。

