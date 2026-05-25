記事ポイントブルボンが静岡県産クラウンメロンと北海道産メロンを使った5品を2026年5月19日に期間限定発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニの人気ラインナップがメロン仕立てに量販店・ドラッグストア・コンビニなど全国で購入できます ブルボンが、この夏だけの”メロンフェア”を展開しています。静岡県産クラウンメロンの気品ある香りと、北海道産赤肉メロンの力強い甘みという、2種のメ