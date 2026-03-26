暑い季節のスキンケアに、新しい選択肢が登場♡資生堂から“凍らせる”という発想の氷点下美容液が誕生しました。シャリっとしたソルベ状のテクスチャーとひんやり感で、心地よく肌をケアできるのが魅力。2026年6月21日より数量限定で発売される注目アイテムは、夏のスキンケアを楽しみに変えてくれそうです♪ 凍らせて使う新感覚美容液 S ソルベセラム 価格：2,530円(税込) 冷凍庫で凍らせることでジェルがソ