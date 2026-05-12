クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界140カ国以上で愛されているロングセラーのソフトキャンディ「メントス」より、「メントス コーラ」を2026年6月8日（月）から全国のスーパーマーケット、ドラッグストアコンビニエンスストアなどで販売いたします。 本商品は、過去に展開していたコーラフレーバーをもとに、飲み物としてのコーラが持つ