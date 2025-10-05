¡ÚSPY¡ßFAMILY¡Û10·î11Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥¤¥É²áµîÊÓ¡×¤¬ÊüÁ÷¡ª ¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎOP¼çÂê²Î¤ò»È¤Ã¤¿PV¸ø³«
Season 3¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡£¼¡½µ¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§00¤«¤é¤Ï¡¢¥í¥¤¥É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï±óÆ£Ã£ºÈ¸¶ºî¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£½¸±Ñ¼Ò¤Î¥Þ¥ó¥¬»ï¥¢¥×¥ê¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤Ë¤Æ2019Ç¯3·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁíPV¿ô6²¯Ä¶¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤Ë¤âµ±¤¡¢ºÇ¿·¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ 15´¬¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬3800ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥áSeason2¤âÂç¹¥É¾¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¡¢Æ±Ç¯12·î22Æü¤ËÁ´¹ñ383´Û¤Ç¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE: White¡Ù¤Ï¸ø³«3Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ12²¯±ß¤òÆÍÇË¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ62.6²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô464Ëü¿ÍÆÍÇË¤ÈÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¾ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÂç¿Íµ¤ºî¤À¡£
¤¤¤è¤¤¤èSeason 3¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¡£¼¡½µ¡¢10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§00¤è¤ê¡¢¥í¥¤¥É¤ÎÍÄ¾¯´ü¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢¥í¥¤¥É²áµîÊÔ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£PV¤Ë¤ÏËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤Î¡ØÅô¤ò¸î¤ë¡Ù¤ò»ÈÍÑ¡£
¾¯Ç¯¤Ï¤Ê¤¼¡Ò²«ºª¡Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î²áµî¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
Season 3¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤Î23¡§00¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷Ãæ¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
