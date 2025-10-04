10月2日、タレントの神田うのが自身のInstagramを更新。投稿された複数の画像の中に、元日本テレビアナウンサーの永井美奈子フリーアナの姿があり、その“若々しさ”が注目を集めている。

【写真】60歳には見えない…永井美奈子アナの最新ショット

日テレ時代はアイドル顔負けの活躍

神田うのは、名曲『千の風になって』で有名なテノール歌手の秋川雅史氏のコンサートを鑑賞したことを報告し、「いつもながらに心打つ歌声、そして更に進化されていて凄いなって思いました」と感想を綴った。そしてその投稿に、秋川氏と自分と、自分の友人である永井アナのスリーショット写真をアップ。

その永井アナの姿を見たネット上では以下のような意見が多く見られた。

《永井美奈子さん懐かしい、マジカル頭脳パワー見てたなあ》

《永井美奈子が還暦かあ 年をとるわけだ》

《とても60歳には見えない！ 若すぎる》

など、今年、還暦を迎えた永井の驚異的な美貌に注目が集まったのだ。永井美奈子アナとは、どのような人物なのか。テレビ誌ライターがその経歴を説明する。

「永井さんは1988年に日本テレビに入社し、1992年から絶大な人気を誇ったクイズ番組『マジカル頭脳パワー!!』の司会に抜擢され、その愛らしいルックスで一世を風靡。3人組ユニット『DORA』の一員としてCDデビューするなど、アイドル顔負けの活動もしていました。その後、フジテレビを中心とした“女子アナブーム”が到来しますが、永井さんは“元祖アイドルアナ”として知られています」

永井の活躍をテレビで間近に見ていた世代も今や“いい歳”を迎えているため、60歳に見えない若々しさに強く反応したのだろう。

だが、その一方で、SNS上には、

《髪の色とか服装がひと昔前のギャルな感じ》

《場末のスナックのママみたい》

といった声も。

「明るいメッシュの入った髪と、金色の大ぶりなネックレス、胸元と肩があらわなノースリーブがそう感じさせてしまったのかもしれませんね」（前出・テレビ誌ライター）

現在、永井アナは東京女子管弦楽団の理事長を務めるなどクラシック音楽の分野で活躍するかたわら、フリーでアナウンサーも続けており、2025年5月には「大進化! レジェンド番組祭り」の一環で放送された『マジカル頭脳パワー!! 2025』で、レギュラー放送終了以来、約26年ぶりに同番組の司会を務めた。

元祖アイドルアナの“全盛期”を知るファンにとって、彼女の活躍はこれからも楽しみな話題であり続けるだろう。