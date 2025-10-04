「彼らはどんな試合にでも勝てる力がある」「実力は認めざるを得ない」日本に完敗のニュージーランド、指揮官や主将が船越ジャパンを絶賛！ 先制点には「信じられないゴールだった」【U-20W杯】
現地10月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節で、船越優蔵監督が率いるU-20日本代表がニュージーランドと対戦した。
ここまで２連勝ですでに決勝トーナメント進出が決定している日本は、序盤から試合の主導権を握ると、22分に小倉幸成の強烈ミドルで先制する。64分には相手のオウンゴールで追加点を奪うと、82分にも石井久継のダメ押し弾でリードを広げた。３−０の完勝でGS３戦全勝。グループステージ首位通過を決めた。
ニュージーランドメディア『Friends of Football』によると、日本に敗れてグループ最下位となり、敗退が決定したニュージーランドのクリス・グリーンエーカー監督は、「日本には最大の賛辞を贈りたい」と船越ジャパンを称える。
「彼らはトップクラスであり、非常に優れたチーム。それは先制点を見れば明らかだ。信じられないようなゴールだった。彼らはどんな試合にでも勝てる力がある」
また、ニュージーランドの主将ルーカス・ケリー＝ヒールドも「日本の実力は認めざるを得ない。トップクラスのチームだ。残念ながら我々は勝点を得られなかった」と述べている。
絶好調の日本は頂点までたどり着けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
