10月1日、13人組ダンス&ボーカルグループ・THE RAMPAGE from EXILE TRIBE（以下・RAMPAGE）のメンバー、吉野北人の熱愛を「文春オンライン」が報じた。

お相手は年上の女性で、2人は現在、都内で同棲中だという。所属事務所LDHは報道を受け「プライベートは本人に任せております」とコメントした。

「じつはこの報道の前から、Xの暴露系アカウントにより、吉野さんが女性とハイブランド店にいる姿が拡散されていました。画像では、女性と何かを見ている様子でしたが《スタッフらしい人いるしデマだよ流石に》と、ファンの間では交際を否定する見方が強かったんです。しかしいずれにせよ、交際相手がいたということが発覚してしまいました」（芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《年上彼女に甘える年下彼氏想像してしまった》

《流出してソロコンで女の目撃情報も出てたのになぜ警戒しない、、、》

《たくさんお金をかけてきたオタクがいるんだから、こんなんで報道されないでよ》

華やかに見える活動の裏側で、吉野を近くで支える存在がいた現実を、ファンは突然、知らされる形となった。

「吉野さんは2017年、RAMPAGEメンバーとして『Lightning』でCDデビューしました。その甘いルックスから人気が高く、2025年5月には『HOKUTO』名義で1stデジタルシングル『Au pas, camarade!』をリリース。さらに9月には初のソロライブ『HOKUTO “LOVE PARADOX, LOVE MYSELF” Release Live』を開催するなど、グループ内でも際立った活動を続けています」（前出・芸能ジャーナリスト）

スポーツ紙記者は次のように語る。

「芸能人の恋愛や結婚はファンの増減に大きく影響します。ただし熱愛を批判する人ばかりではなく、“応援するからこそ、隠さずに話してほしかった”と感じている人も少なくありません。

しかし今回は、報道の前にSNSで画像が流出していたわけですから、余計に警戒すべきだったはずでしょう。ソロでも存在感を強めている最中だったので、痛手ですね」

こっそり交際せざるを得ないのはアイドルの宿命だ。