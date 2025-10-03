ポイ活YouTuberが明かす10月「ポイント10倍終了、改悪ラッシュ＆高還元キャンペーンはこれだ！」まとめ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで10月の決済キャンペーンとカード改定情報を発信するポイ活YouTuber・鬼丸征也氏が、「10月のクレジットカード・プリペイドカード・デビットーカードの重要改定情報・お得キャンペーン情報まとめ」と題した動画を公開。氏は、ミニストップのイオンペイ「毎月10日ポイント10倍」キャンペーンの“バグ的高還元”終了に始まり、さまざまな注目トピックについて現場目線で語った。
動画冒頭、鬼丸氏は「ミニストップの毎月10日にポイントが10倍もらえるキャンペーンが、ついにポサカード対象外となる“予想通りの改悪”になりました」とし、「4ヶ月目にしてギフトカード類が除外。バグみたいな高還元だったので、予想してご案内していましたが、ついに来たかという感じです。残りの基本還元にはまだ付与されますが、しばらくは注意が必要」と利用者に注意喚起。
続いて大手カード会社の動きについて、「三井住友カードがVポイント運営会社を買収しますよ、と昨日発表がありました。驚きではあるけれど、利用者からは“より使いやすくなるのでは”と前向きな声が多い印象です」と独自の分析。対照的に「ドコモによるスミシンSBIネット銀行の買収では、かなりアグレッシブな反応が集まっているのは面白い」と“ポイ活界隈”のリアルな盛り上がりにも触れた。
さらに、セゾンカードのゴールド・プレミアム2券種について「会員保険やラウンジ利用など各種サービスの範囲が10月や来年から改悪になりますが、ゴールドプレミアムには年会費無料でスタンダードプランのプライオリティパスが追加されるのは嬉しいポイントです」と明暗両面を冷静に指摘。「ポイントアップショップの対象店舗の入れ替えもあり、個人的にはバーガーチェーン追加は改良と受け止めてます」とユーザー視点も交えた。
今月のキャンペーンについても詳述し、PayPayカードJCBブランドのGoogle Pay対応スタートやペイペイ銀行Visaデビットの“0％還元改悪”、エアウォレット＆au自分銀行コラボの高還元キャンペーン、さらには「マジカ」新規・オートチャージ・利用ポイント案件など、タイムリーな情報を網羅。「エアウォレットの招待キャンペーンは“初めて使うコードなら1000円もらえる”など、細かな条件があるので要チェック」と語り、注意するポイントを具体的に説明した。
高島屋プラチナデビットカードの目玉キャンペーンについて「年会費3万3,000円がキャッシュバック、さらに3.5万ポイント進呈で63,000円分の爆益チャンス。ただ“30万円利用、ソニー銀行口座必須、高島屋店舗ポイント”など人を選ぶ案件」と、ポイ活玄人ならではの的確な総括も。「新規入会で無条件5,000ポイント、さらに30万利用で追加3万ポイントと、かなり攻めた設計になっています」と太鼓判を押した。
最後に「明日からAmazonプライム感謝祭のビッグセールが先行スタートします。エントリーしないと1等10万ポイント取り損ねるので絶対にエントリーしてから買い物しましょう」と締めくくり、視聴者に“抜け漏れ防止”を呼びかけた。
動画冒頭、鬼丸氏は「ミニストップの毎月10日にポイントが10倍もらえるキャンペーンが、ついにポサカード対象外となる“予想通りの改悪”になりました」とし、「4ヶ月目にしてギフトカード類が除外。バグみたいな高還元だったので、予想してご案内していましたが、ついに来たかという感じです。残りの基本還元にはまだ付与されますが、しばらくは注意が必要」と利用者に注意喚起。
続いて大手カード会社の動きについて、「三井住友カードがVポイント運営会社を買収しますよ、と昨日発表がありました。驚きではあるけれど、利用者からは“より使いやすくなるのでは”と前向きな声が多い印象です」と独自の分析。対照的に「ドコモによるスミシンSBIネット銀行の買収では、かなりアグレッシブな反応が集まっているのは面白い」と“ポイ活界隈”のリアルな盛り上がりにも触れた。
さらに、セゾンカードのゴールド・プレミアム2券種について「会員保険やラウンジ利用など各種サービスの範囲が10月や来年から改悪になりますが、ゴールドプレミアムには年会費無料でスタンダードプランのプライオリティパスが追加されるのは嬉しいポイントです」と明暗両面を冷静に指摘。「ポイントアップショップの対象店舗の入れ替えもあり、個人的にはバーガーチェーン追加は改良と受け止めてます」とユーザー視点も交えた。
今月のキャンペーンについても詳述し、PayPayカードJCBブランドのGoogle Pay対応スタートやペイペイ銀行Visaデビットの“0％還元改悪”、エアウォレット＆au自分銀行コラボの高還元キャンペーン、さらには「マジカ」新規・オートチャージ・利用ポイント案件など、タイムリーな情報を網羅。「エアウォレットの招待キャンペーンは“初めて使うコードなら1000円もらえる”など、細かな条件があるので要チェック」と語り、注意するポイントを具体的に説明した。
高島屋プラチナデビットカードの目玉キャンペーンについて「年会費3万3,000円がキャッシュバック、さらに3.5万ポイント進呈で63,000円分の爆益チャンス。ただ“30万円利用、ソニー銀行口座必須、高島屋店舗ポイント”など人を選ぶ案件」と、ポイ活玄人ならではの的確な総括も。「新規入会で無条件5,000ポイント、さらに30万利用で追加3万ポイントと、かなり攻めた設計になっています」と太鼓判を押した。
最後に「明日からAmazonプライム感謝祭のビッグセールが先行スタートします。エントリーしないと1等10万ポイント取り損ねるので絶対にエントリーしてから買い物しましょう」と締めくくり、視聴者に“抜け漏れ防止”を呼びかけた。
YouTubeの動画内容
関連記事
ポイ活YouTuberが断言 「SBI証券はお金が落ちてる“どえらい”キャンペーン連発中！」
10月『三井住友カード・Vポイント』お得キャンペーン９選
鬼丸征也、「年収1000万以上が持つべきカード」と断言！Visa Infiniteの魅力を語る
チャンネル情報
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。