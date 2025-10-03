【UEFAチャンピオンズリーグ】モナコ 2−2 マンチェスター・シティ（日本時間10月2日／スタッド・ルイ・ドゥ）

【映像】突っ込んだ？顔面ハイキックの瞬間

日本代表MF南野拓実の同僚DFが、顔面にハイキックを受けてPKを獲得。衝撃的なシーンが物議を醸しているようだ。

モナコは日本時間10月2日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第2戦でマンチェスター・シティと対戦。一進一退の攻防が続いた一戦は、2ー2の痛み分けに終わっている。その85分、危険なシーンが勃発した。

1点を追いかけるモナコが左サイドからのFKをゴール前に蹴り込むと、DFエリック・ダイアーが頭から飛び込んだ。その瞬間、クリアしようとしたマンチェスター・シティのMFニコ・ゴンザレスのキックを顔面に食らい、大きな声を出して倒れた。ボールは流れてGKジャンルイジ・ドンナルンマが収めたが、顔面をおさえて倒れ込むダイアーの様子を見た主審がプレーを中断させた。

主審のもとに両チームの選手が駆けつけて互いに主張する中、VARがPKの可能性について確認。ダイアーも額に芝生を付けたまま、鼻付近を蹴られたことをアピール。主審によるOFR（オンフィールドレビュー）が行われることになった。

解説・兵藤慎剛氏が「これは大きなポイントになりますよね。この瞬間は当たっていそうですけど、うっすらと当たっているかもなというところですけどね。ただ、頭で行っているというところは、身体から行くという部分でさすがですね。どうジャッジするか。これは本当に難しいですね」とコメントした。

結果的に主審は、モナコのPKと判定。ダイアーが自らキッカーを務め、額に芝生を付けたままだったが、右下隅のシュートでGKの逆を突き貴重な同点ゴールを決めた。

このシーンについて、ファンもSNS上で反応。「ダイアーさん怪我はやめて！！！！」「ダイアー痛そうすぎ」と心配する声のほか、「ダイアーの当たり方上手いようにも見えるんだよな」「ダイアー執念のPK獲得」と身体を張ったプレーを称賛するもの、「突撃してきたのはダイアー君だよ？」「ダイアーが突っ込んで来てるやんけ」と判定に疑問を感じるものなど、様々な声があがっている。

なお、南野は出番なしだった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）