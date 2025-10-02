アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、北海道ソフトクリームとさつまいもをかけ合わせた「さつまいもデザート」4種が初登場！

秋の恵みを贅沢に感じることができ、思わず笑顔もほくほくと溢れてしまう新作スイーツです☆

販売期間：2025年10月8日(水) ※期間限定

テイクアウト・デリバリー：不可

販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗

「びっくりドンキー」初となる、北海道ソフトクリームとさつまいもをかけ合わせた「さつまいもデザート」が期間限定で登場。

今回登場するのは、これから旬を迎え、ほくほくした食感が愉しめるさつまいもとミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う、2025年秋限定のデザートです。

秋の恵みを贅沢に感じることができ、思わず笑顔もほくほくと溢れてしまう新作スイーツ4種を紹介していきます☆

おいもパフェ

価格：690円(税込)

ほくほくした食感を愉しめるよう、ダイスカットされたさつまいもをトッピングした「おいもパフェ」

カラメルソースと北海道ソフトクリームの相性抜群なハーモニーと下層にある青りんごゼリーのさっぱりとした味わいで最後まで飽きずに愉しめるメニューです。

おいもサンデー

価格：490円(税込)

「おいもサンデー」は、食後にぴったりな小さめサイズ。

北海道ソフトクリームと香ばしいカラメルを合わせ、トッピングされた大学いもがアクセントになったグラスデザートです。

フライドスイートポテト

価格：単品 690円(税込)／コーヒーセット 790円(税込)

熱々の揚げたてさつまいもスティックに、カスタード風バニラアイスが相性抜群なケーキデザート「フライドスイートポテト」が登場。

びっくりドンキーこだわりのコーヒーと一緒に味わえるセットもお選べます。

ジョッキパフェ（おいも）

価格：1,590円(税込)

家族や友人とシェアをしながら愉しむこともできる、たっぷりサイズの「ジョッキパフェ（おいも）」

「おいもパフェ」のトッピングに加え、バニラアイスやシフォンケーキなどを大きなジョッキに詰め合わせた満足感のある一品です。

ほくほくした食感が愉しめるさつまいもとミルク感たっぷりの北海道ソフトクリームの甘さが絶妙に絡み合う期間限定メニュー。

びっくりドンキーにて2025年10月8日より販売が開始される「さつまいもデザート」の紹介でした☆

