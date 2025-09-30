「隠し事はないですよね？」…秋ドラマの話題作で三谷幸喜が出した「三つの要求」

フジテレビの大博打

「近年、視聴率面で存在感を失い、看板ドラマも生まれなかったフジは、どの局も心を摑み切れていないZ世代の支持を獲得するため、大博打に出ました」（大手スポーツ紙デスク）

赤字のフジテレビが社運を賭けるドラマが、10月1日にスタートする。『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（水曜22時〜22時54分）だ。脚本を担当するのは三谷幸喜（64歳）。三谷が25年ぶりに民放のGP帯（19時〜23時）で連ドラを手がけることが、この秋始まるドラマで最大の話題となっている。

'84年の渋谷を舞台に、三谷の半自伝的要素を含んだオリジナルストーリーが描かれるのだが、フジは'22年の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の放送前後から三谷にオファーし、3年間もかけて承諾を得たという。

三谷幸喜の要求

「ドラマをつくるにあたり、三谷は3つの要求を出したそうです。1つ目は『脚本に口を出さないこと』、2つ目は『セットや美術の制作費を惜しまないこと』です。三谷の望むように、制作費は一話あたり約6000万円。千葉県に広大な敷地を確保し、当時の街並みを再現しました。

出演料も莫大な額になりました。3つ目が『キャスティングには三谷の希望を最大限反映すること』だからです」（同前）

三谷が選んだ俳優陣は豪華そのもの。主人公を演じるのは菅田将暉（32歳）で、二階堂ふみ（31歳）、神木隆之介（32歳）、浜辺美波（25歳）、小池栄子（44歳）と主演クラスの俳優が脇を固める。

「三谷は、特にキャスティングに関してこだわりが非常に強い。スキャンダルで途中降板するリスクを減らすために、本人が『隠しごとはないですよね』などと主要キャストに確認したそうです」（民放キー局編成幹部）

要求を呑んだフジの大博打の結果やいかに―ー。

「週刊現代」2025年10月13日号より

