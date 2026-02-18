2月18日、竹内涼真主演のドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）第6話が放送された。原作は江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。竹内は23年ぶりに初恋の相手と再会する刑事・飛奈淳一を演じている。スーパー店長殺人事件の解明のカギは、23年前に起きた事件にあると確信する刑事・南良（江口のりこ）は、淳一、万季子（井上真央）、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）の4人を、事件が起きた森に招集する。23年前