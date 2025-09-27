プール直撃の54号、スローで見るとわかる意外な事実

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4回にメジャー自己最多に並ぶ54号2ランを放った。この瞬間をとらえたスロー動画で判明した事実に、米国のファンから様々な声が寄せられている。

4-0で迎えた4回1死三塁、大谷は右腕クリスマットが投じた低めチェンジアップに反応した。右手だけでバットを操作したようなスイングで拾ったボールは、打球は右中間にあるプールへ。飛距離406フィート（約123.7メートル）の54号となった。

米国のデータ分析会社「コディファイ・ベースボール」は公式Xで、この一発のスロー動画を公開。大谷が片手でスイングしている様子がはっきりとわかり「これを見よ。ショウヘイ・オオタニがこの球を406フィートのホームランにした。完全に馬鹿げているよ」と唖然とした様子で記した。米国のファンからは驚きの声が次々に寄せられている。

「彼の届く範囲はとんでもない。どうして投球もできるんだ……全く意味不明だ」

「なんだと!?」

「彼のバットを確認しろ」

「ゴルフのスイングだ」

「人類のチートコードだ」

「ロケットを発射した」

チームはこの本塁打もあって8-0で大勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めた。レギュラーリーグは残り3試合、大谷の驚きの一発がまた見られるか。



（THE ANSWER編集部）