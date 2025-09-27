この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」で、教養YouTuberのすあし社長が「なぜ強国は“ありえない選択”ばかりするのか？」というテーマで世界経済の構造を解説。複雑に見える国際情勢を読み解くためのシンプルな視点を提示した。



すあし社長はまず、多くの人が世界経済のニュースを「難しい」と感じる理由を、「圧倒的な情報量」と、国やメディアの「立場によるバイアス」の2点だと分析。その上で、複雑な森の中で道に迷わないための大原則として、「すべての国は、自国の利益のために“合理的”に行動している」という視点を持つことが重要だと語った。



一見、理不尽で理解不能に見える国家の行動も、その国の歴史や政治事情、国民感情といった「火種」を知ることで、彼らにとっては極めて合理的な「ロジック」に基づいていることが見えてくるという。動画では、この視点に基づき、世界を動かす5つの巨大プレイヤー（アメリカ、中国、ロシア、ヨーロッパ、日本）が抱える事情を解説している。



・アメリカ：「世界一の豊かな国が、世界一の借金国でもある」という最大の矛盾を抱える。これを可能にしてきたのが基軸通貨ドルが持つ「法外な特権」だが、近年の高金利政策で国債の利払い負担が急増し、自らの首を絞める事態に陥っている。



・中国：40年続いた経済成長を支えてきた「不動産バブル」が崩壊し、デフレの足音が聞こえている。習近平政権は、不動産会社の借金総額に上限を設ける「3つのレッドライン」政策で急ブレーキをかけたが、これが経済の停滞を招いている。



・ヨーロッパ：「ヨーロッパは1つ」という理想を掲げつつも、経済格差や価値観の断絶に苦しむ。ロシアへのエネルギー依存から脱却しようと再生可能エネルギーへの転換を急ぐも、そのサプライチェーンの大部分を「中国が支配」しており、新たなジレンマに直面している。



・日本：34年連続で世界最大の債権国であり、半導体素材などの独自技術を持つ豊かさがある一方、世界最速で人口減少・高齢化が進む。「豊かなまま縮小していく新しい道を示せるか」が問われている。



すあし社長は、こうした各国のロジックを理解することで、個別のニュースという「点」が繋がり、世界経済の大きな流れという「線」が見えてくると説明。「学び続けることだけが、私たちを自由にしてくれる」と述べ、知性を磨き続けることが最高の自己投資になると締めくくった。



▼会員制コミュニティ RELIVE

https://relive-salon.fants.jp/

学べる仲間が欲しい方は気軽に覗いてみてください！