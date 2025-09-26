自民党総裁選をめぐり、小泉農水大臣を支持する議員側が動画配信サイトに小泉氏に好意的なコメントを書き込むよう陣営関係者に依頼したことについて、小泉氏は26日、「行き過ぎた表現があったことは適当ではなく、再発防止を徹底したい」と話しました。

この問題は、自民党総裁選をめぐり、小泉氏の推薦人の1人でもある牧島かれん元デジタル大臣側が小泉氏の陣営関係者に小泉氏に好意的なコメントを書き込むよう依頼したもので、例文の中には、他の候補の中傷とも取れる内容も含まれていました。

他の陣営からは批判の声も上がっていて、小泉氏は26日、「私自身知らなかった」とした上で、「再発防止を徹底したい」と話しました。

小泉進次郎 農水大臣

「一部行き過ぎた表現があったことについては適当ではなく、2度とこういうことがないように話をさせていただきました。再発防止を徹底をして、引き続き緊張感を持って総裁選に臨みたいと思います」

小泉氏はこのように述べた上で、「私がもっと強ければ、しっかりしていれば、心配をかけることもなく、こうしたことは起こらないだろうというふうに申し訳なく思う。最終的に起こってしまったことの責任は、私にあるので、批判はしっかりと私がお受けしたい」としています。