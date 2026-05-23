高市総理の陣営が去年の自民党総裁選などで、ほかの候補を誹謗中傷する動画を作成したとする週刊文春の報道について、22日の参院本会議で高市総理が改めて関与を否定しました。【写真を見る】高市総理 中傷動画作成めぐり 与野党が舌戦高市総理“中傷動画”の関与否定 一部報道うけ野党質問高市総理（参院本会議・22日）「他の候補者に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったこ