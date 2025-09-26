アニメ「ドラえもん」の新ED曲決定、2005年のリニューアルから20年で初制作
シンガーソングライター・Tani Yuuki（26歳）が、アニメ「ドラえもん」の新エンディング曲に、新曲「もしものがたり」を書き下ろしたことが発表された。
これは全国ツアーの初日公演を迎えた9月25日、本編終了後のアンコールで発表されたもの。アニメ「ドラえもん」のエンディングは、2005年のリニューアルから20年で初めて作られる新規エンディングとなる。
幼少期に見た映画「ドラえもん のび太とふしぎ風使い」の主題歌・ゆず「またあえる日まで」をきっかけにギターを握り、シンガーソングライターとしての道を歩み始めたTani Yuukiにとって、「ドラえもん」はアーティスト活動の原点ともいえる作品。
自身のルーツとなる作品に携われる喜びに、Tani Yuukiは「子どものころからずっと見てきた『ドラえもん』の世界に入ることができて、すごくうれしかったです。そして『もしものがたり』は、僕の中の『ドラえもん』を精一杯詰め込んだ曲で、完成したときには心の底から込み上げるようなうれしさを感じました」とコメントを寄せた。
さらに、ステージ上にはドラえもん、のび太がサプライズで登場。初披露となった「もしものがたり」をTani Yuukiと一緒に盛り上げ、記念すべき地元公演に花を添えた。
Tani Yuuki「もしものがたり」が起用された「ドラえもん」新エンディングは、10月4日放送回よりオンエア。さらに「もしものがたり」を表題としたシングルのリリースも11月19日に決定した。そして初オンエアの前日、10月3日には「もしものがたり」の先行配信リリースも決まり、オンエアに先駆けて楽曲の世界観を楽しむことができる。
