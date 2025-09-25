元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が24日に放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。人生を変えた芸能人を実名告白した。

積み木に書かれたお題に答える「実名告白ジェンガ」で「人生を変えた芸能人は？」というお題を引いた森は「ウッチャンナンチャンの内村（光良）さん」と答えた。

そして「内村さんの『ツボる動画』っていう番組で。その中で、『声を使う仕事をする人は歌がうまいのか？』みたいな企画があって。アナウンサーで、新人の私が歌うことになって、『サイレントマジョリティー』、欅坂の曲を私がオフィスで。誰もいないオフィスとか、アナウンサーたちが普通仕事してるオフィスで歌って踊るっていう企画を、PVみたいなの作って、それに提出したんですね」と振り返った。

そして「そしたら、それを『すごい面白い、すごく面白い』みたいな…言ってってくださった。それでレギュラー化したんですよ。それがYouTubeで300万回再生とかされて。それで結構、世にこう…」と明かした。すると「さらば青春の光」東ブクロ（39）が「それが始まりみたいなことや。内村さんのおかげや」と言い、森は「最初のネットニュース、それ」と明かした。そして東ブクロは「それがあったから、もしかして今フリーになってるぐらいのことかもしれん」とコメントし、森が「内村さんが『面白い』って言ってくれたことで今があります」と語った。