タレント・武井壮（53）が22日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「民放から干されたんですか？」という声があがっている件について言及した。武井は「民放から干されたんですか？とか言われますが」と切り出すと「干されたりしてません笑笑」と否定。なお、武井は13年に「ニホンモニター」が発表した「ブレークタレントランキング」で5位にランクインしている。そこで「ドラマとか映画の撮影をしててあまりバラエティ番組に