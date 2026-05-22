フルマラソンを走るだけで自分専用のランニングシューズが完成する──。そんな走るほどに進化する靴を、マサチューセッツ工科大学（MIT）が開発中だ。その秘密は、着地の衝撃を動力源に靴底が自ら内部構造を組み上げる「自己組織化」の技術にある。