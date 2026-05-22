ウクライナのゼレンスキー大統領は、南部のロシア軍占領地域にあるロシア側の司令部を攻撃したとして21日、映像を公開しました。ロシア側におよそ100人の死傷者が出たと主張しています。ゼレンスキー大統領は、ウクライナ保安庁の部隊が南部・ヘルソン州のロシア側占領地域にあるFSB＝ロシア連邦保安局の司令部を攻撃したとして21日、SNSに映像を公開しました。建物に次々と迫る、自爆型無人機から撮影されたとみられる映像や、大