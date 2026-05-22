北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして逮捕・起訴されていた飼育員の男が、殺人の疑いで再逮捕されました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、旭山動物園の飼育員・鈴木達也容疑者です。鈴木容疑者はことし3月31日午後6時半ごろから午後8時半ごろまでの間に、旭川市内の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は警察の調べに対し、「間違いありません。ロープで首を絞めて殺した」と容