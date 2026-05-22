タレント今田耕司（60）が22日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。「サイゼリヤ」デビューを明かした。オープニングトークで、仕事のため福島県を訪れたことを報告。夕方に終わり「家帰って休むだけやからその方が楽やからって言うて、駅で食べていこかと」とマネジャーとその場で食事を済ませることにしたという。すると今田は声を弾ませ「私初めてなんですけど、サイ