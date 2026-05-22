5月14日に発生した、栃木県上三川町に住む富山さん親子3人が死傷した強盗殺人事件。“トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）”によるものとみられており、“実行役”となったのは、16歳の高校生ら4人だった。上三川町を襲う“新たな犯罪”「事件当日、4人は自宅にいた富山英子さんの胸など20か所以上刺し、殺害。その後、現場に駆け付けた40歳代の長男と30歳代の次男の頭部を殴るなどして怪我を負わせ、のちに富山の愛犬まで殺