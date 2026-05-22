黒柳徹子（92）が22日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。Netflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」の感想を語った。この日は同作主演の女優戸田恵梨香がゲスト出演。占師細木数子さんの波瀾（はらん）万丈な生涯を描く物語で、戸田が「すっごい楽しかったんですよ」と演じての感想を笑顔で語ると、黒柳は「すごい人生ですものね。私拝見しました。見ていくうちにあなたがだんだん細木数子さんなんじゃないかと思