外出中に出るちょっとしたゴミ。できればバッグへ直に入れるのは避けたいところ。そんなときに便利な、画期的な「機能性ベスト」が【ワークマン】に登場しています。オシャレも楽しめて機能的なベストは、あらゆるシーンで活躍してくれるはず。ぜひこの機会にチェックしてみて。 オシャレ & 機能的なポケットベスト 【ワークマン】「レディースエアロクラスターポケットベスト」\2,50