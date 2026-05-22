【ブラックスワン】 2027年7月 発売予定 価格：40,480円 アルターは、フィギュア「ブラックスワン」を2027年7月に発売する。価格は40,480円。 本製品は、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』より、「ガーデン・オブ・リコレクション」のメモキーパー「ブラックスワン」を1/7スケールでフィギュア化したもの。