２２日のＴＢＳ「ラヴィット！」では冒頭、田村真子アナウンサーが「ＴＢＳアナウンサー田村真こっ、です」とオープニング挨拶中に笑いをこらえきれずに吹き出し、「すみません…」と我慢できない状況となった。続く、ゲスト紹介でも「きょうは當間ローズさんに、お越しっ…ごめんなさい」と再び吹き出して進行が止まってしまい、川島明が「ちょっと待って。１回、ショーゴのアートメークに」と画面に東京ホテイソン・ショーゴ