俳優の安達祐実さんは5月21日、自身のInstagramを更新。モデルショットを公開し、「本当に44歳？」「永遠にかわいい」などの反響が寄せられました。【写真】「子供の頃の写真かと思いました」「ほんとうにシワや老いがなさ過ぎる…」安達さんは「春夏の新作！第一弾！少しフォーマルな雰囲気で着ると、より可愛いゲームシャツサロペットは敢えてマニッシュに着るのが好きコーディネートのハズシにも良い猫ちゃんキャップ」と自