シンガポールの投資会社ペイシャンスキャピタルグループ（PCG）を率いるケン・チャン・チェン・ウェイCEO。シンガポール政府投資公社の日本代表を務めるなど、華やかな経歴を持つ投資家である。「週刊文春」が2025年11月13日号で報じたように、滝川クリステル氏が代表を務める一般社団法人の理事を務めるなど、彼女の“ビジネスパートナー”としても知られる一方、パラオ共和国で進めていたホテル建設計画を巡り、建築主である「