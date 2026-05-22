【WWE】SMACK DOWN（5月15日・日本時間16日／サウスカロライナ・コロンビア）【映像】「危うく放送事故」銀のパンツ“まくり上げ”の瞬間「動揺を誘う作戦か？それとも思わず手が出たか？」女帝の銀のパンツがめくり上げられる”事故寸前シーン”にファンからどよめき。「あかん」「おいおいあぶねえ」「あー」「放送事故では？」というヒヤリ声が一斉に飛び交った。WWE「SmackDown」の女子ディ