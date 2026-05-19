夏本番を前に、エアコンのフィルター掃除や試運転など、エアコンの状態を確認しておきたい時期になりました。年々厳しさを増す夏の暑さに、「エアコンの設置台数を増やしたい」「そろそろ買い替えたい」と考えているご家庭もあるのではないでしょうか。そんな中、注目されているのが「エアコン2027年問題」です。本記事では、「エアコン2027年問題」の内容をわかりやすく解説するとともに、エアコンはいつ、どのような製品を購入し