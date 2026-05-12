元テレビ東京アナウンサーで、フリー転身後は女優としても活躍する森香澄（３０）、昨年３月末でＮＨＫを退局した中川安奈アナウンサー（３２）らが１２日深夜に日本テレビ系で放送される「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演する。今回のテーマは「女性アナウンサーのリアル」。慶応大学法学部政治学科卒業後の２０１６年にＮＨＫに入局し、２５年３月末で退局した中川が「フリーになった時に、キャリアチェンジじゃなくっ