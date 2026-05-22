元NHKのトップキャスター・和久田麻由子アナ（37）を迎えて鳴り物入りでスタートした日本テレビの報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜22:00〜22:54）。4月25日の初回放送からひと月が過ぎたが、あまり評判を聞かないのはなぜなのか。＊＊＊【写真を見る】「有働アナ」「和久田アナ」以外にも... NHKを辞めた「エース級女子アナ」とは？ちなみに、日テレが新たに報道番組を制作するのは「真相報道バンキシャ！」以来24年ぶ