【初音ミク with SOLWA（再販）】 12月 発売予定 価格：23,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク with SOLWA」の再販分を12月に発売する。価格は23,800円。 本商品は「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」とアパレルブランド「SOLWA（ソルワ）」がコラボし、イラストレーター米山舞氏が同ブランドに描き下