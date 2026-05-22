5月14日、神奈川県教育委員会が発表した「教員6人の懲戒処分」。そのうち5人が、わいせつや盗撮などで処分されていた。前掲記事では「自校の生徒2人と性行為をしていた」教師など3事案を紹介したが、ここでは他の事案を見ていこう。【全3回の第3回。第1回から読む】【写真】神奈川県で「ハレンチ教師」が大量処分教育委員会が発表した事案の詳細4大和市内の公立中学校教員の不祥事25歳の男性教員に対する処分だ。〈令和6年