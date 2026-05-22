マンチェスター・ユナイテッドに所属するDFハリー・マグワイアが自身のインスタグラム（＠harrymaguire93）を更新し、FIFAワールドカップ2026に臨むイングランド代表から落選したことを明かした。欧州予選を8戦全勝22得点無失点という圧倒的強さで通過し、8大会連続17回目のワールドカップ出場を決めたイングランド代表。優勝候補の一角として臨む本大会ではクロアチア代表、ガーナ代表、パナマ代表と同じグループLに入り、60