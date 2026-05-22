俳優でタレントのはいだしょうこが、22日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』時代の“伝説”の大事件を振り返った。【写真】「なんてステキな会」はいだしょうこ、小野あつこら歴代の“うたのお姉さん”が集結この日は「貴重！歌と体操W元お姉さん」と題した企画が展開され、はいだはNHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操の