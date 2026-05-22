（台北中央社）米配車大手ウーバーが台北市北投エリアでバイクタクシー事業の試験導入を検討しているとの情報が交流サイト（SNS）上で広まっている。これに対し交通部（交通省）は21日、タクシー事業は9人乗り以下の乗用車による営業に限られ、現行法ではオートバイは認められていないと説明。違反した運転手には最高20万台湾元（約100万円）、業者には最高2500万元（約1億2600万円）の過料を科す可能性があるとした。SNSの投稿に