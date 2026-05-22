木原官房長官はきょう（22日）、一部週刊誌が“総理官邸の職員が記者との懇談の場でセクハラ行為を行った”などと報じたことについて、「コメントは控える」とした上で、当該職員が異動したことを明らかにしました。「文春オンライン」は、経済産業省出身の総理官邸の職員が先月中旬、記者との懇談の場でセクハラ行為をおこない、被害を受けた記者が所属する会社側が官邸に申し入れを行ったなどと報じました。木原官房長官は22日午