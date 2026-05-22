栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された少年の1人がアルバイト先で確保されていたことが分かりました。この事件は14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されています。少年の4人うち1人は事件直後に現場近くで確保されましたが、3人は逃走していました。その後の捜