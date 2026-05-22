サンリオが、みなとみらい駅周辺がサンリオキャラクターで彩られる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催。6月28日に行われる「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表に向け、過去最大級の規模で実施されます。期間中は商業施設装飾やキャラボイス付き自動改札機の設置、「Sanrio Games」の最速試遊など、みなとみらい駅周辺で楽しめる多彩なコンテンツが展開されるイベントです☆ サンリオフェス2026 in みなと