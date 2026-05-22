All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「身長180cm以上と知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】3位：目黒蓮（Snow Man）／185cm：51票3位に入ったのは、目黒蓮さんです。アイドルグループ・Snow Manのメンバーとして活動する目黒さんは、個人では多数