パドレスのマニー・マチャド内野手（３３）に厳しい目が向けられている。攻撃力不足が指摘される中で今だ本塁打の出ないタティスが懸念材料とされるが、チームリーダーのマチャドも打率１割７分８厘、７本塁打、２２打点と物足りない数字が並び、スランプを脱出できない。首位攻防となった先のドジャース戦は１勝２敗に終わり、マチャドはわずか１安打。走塁でも精彩を欠き、内野ゴロで全力疾走していないと米メディア「ダウン