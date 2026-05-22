東京六大学野球連盟は２２日、５月３１日に神宮球場で行われる東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶２回戦を、天皇陛下が観戦すると発表した。野球の天覧試合としては、１９５９年６月２５日の巨人・阪神戦（後楽園）や１９６６年１１月６日の日米野球、全日本選抜・ドジャース戦（後楽園）、今年３月８日のＷＢＣの１次ラウンド、侍ジャパン・オーストラリア戦（東京ドーム）などがある。中でも巨人・阪神戦は巨人・長嶋茂