いつものごとく炎上し、ネットの肥やしとなっている絵本がある。絵本作家のぶみ氏の新刊『Mr.ベイビーマン』（ヒカルランド）だ。本作は、本編32ページに付属する「あとがき」で、6ページにわたり、ワクチンや感染症に関する誤った情報が掲載されていることで、物議を醸している。本編のあらすじは、およそ次のようなものだ。ネタバレは勘弁、という方はここで引き返していただきたい。ママが必死に育てているのは、特殊能力を持つ