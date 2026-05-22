【ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント】 5月22日 発売 価格：274,780円 インペリアル・エンタープライズは5月22日、「ポムポムプリン 30周年記念 24金ペンダント」の販売をPREMICOオンラインショップにて開始した。価格は274,780円。 本製品は、ポムポムプリンのデビュー30周年を祝して販売される、最高品位999の純金でポムポムプリンのふっくら丸いシルエ