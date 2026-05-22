お笑い芸人の小籔千豊（52）が22日、フジ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。番組では、高市早苗首相が20日の党首討論で、2年間限定の「食料品消費税ゼロ」に向けた関連法案を国会に提出すると明言したことを取り上げた。税率を「ゼロ」にした場合はレジ改修に1年程度かかり、1％などへの税率変更なら5〜6カ月程度に短縮できるとの報告もある。レジ改修のハードルが高いことに小籔は「（税率